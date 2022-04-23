موعد أذان المغرب في اليوم الـ22 من شهر رمضان 1443

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بوابة الفجر
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ننشر لكم في السطور التالية، موعد الإفطار وموعد أذان المغرب في اليوم الـ 22 من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

 موعد أذان المغرب في اليوم الـ22 من رمضان

يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الـ 22 من شهر رمضان إلى 15 ساعة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:27، ويؤذن الصلاة العشاء 7:50.

دعاء اليوم الـ22 من شهر رمضان

ننشر لكم في السطور التالية مجموعة من الأدعية المستحب ترديدها قبل أذان المغرب، فهي من الأدعية المستجابة إن شاء الله، حيث أمرنا الله عز وجل بكثرة الدعاء في شهر رمضان. 

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

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