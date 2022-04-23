سعر الدولار اليوم السبت 23-4-2022 أمام الجنيه المصرى

الاقتصاد
الدولار - أرشيفية
الدولار - أرشيفية
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استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر تزامنا مع الأجازة الأسبوعية بالقطاع المصرفي والتى سينضم إليها أجازة شم النسيم لتكون بداية العمل يوم الثلاثاء المقبل، حيث سجل متوسط سعر الدولار نحو 18.43 للشراء، 18.50 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.32 جنيه للشراء.

18.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.58 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.57 جنيه للشراء.

18.50 جنيه للبيع.

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