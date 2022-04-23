أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23-4-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت بعد تراجعها مرتين خلال تعاملات أمس، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1935 دولارًاللأوقية.

أسعار الذهب عيار 14 نحو 720 جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 925 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1235 جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 8690 جنيها.



أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تداولات اليوم الأوروبية، ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل