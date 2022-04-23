أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 23-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت بعد تراجعها مرتين خلال تعاملات أمس، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1935 دولارًاللأوقية.

 

أسعار الذهب عيار 14 نحو 720 جنيهًا.
أسعار الذهب عيار 18 نحو 925 جنيها.
أسعار الذهب عيار 21 نحو 1080 جنيها.
أسعار الذهب عيار 24 نحو 1235 جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 8690 جنيها.


أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تداولات اليوم الأوروبية، ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل

 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف بشرى سارة عن طقس الأسبوع (فيديو)

دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال في البريميرليج

أول تعليق من علي معلول بعد تأهل الأهلى إلى نصف نهائى دورى الأبطال

عاجل.. موسيماني يحسم موقف القناص من العودة للنادي الأهلي

عاجل.. فيريرا يحسم موقفه من رحيل القناص

على رأسهم بن شرقي.. فيريرا يُطيح بالأجانب من الزمالك

تين هاج يبلغ إدارة مانشستر يونايتد بأول صفقاته

عاجل.. مؤشر جديد يقرب مبابي من الأنضمام لريال مدريد