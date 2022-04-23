أسعار اللحوم اليوم السبت 23-4-2022 في الاسواق

استقرت أسعار اللحوم وفق ما أعلنته شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، حيث سجل سعر اللحوم البقري بلدي ما بين 160 إلى 180 جنيها للكيلو فى الأسواق للمستهلكين حسب القطعية



ويسجل سعر كيلو كباب الحلة 155- 180 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 - 180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 - 160 جنيها للكيلو، وتبلغ أسعار اللحوم الضأن مستويات تتراوح بين 160 - 180 جنيها، والكبدة الضأن 160 - 190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 120 إلى 150 جنيها للكيلو.



أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلي بين 90 إلي 105 جنيهات، والكبدة المستوردة بين 70 جنيها إلي 97 جنيها.