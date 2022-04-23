نصائح النجاح عند الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل
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يحصل المستثمرين على فرصة هائلة لتحقيق العوائد الضخمة وذلك عن طريق الأستثمار في الأسهم طويلة الأجل، ولكن قد يتعرض الكثير من هؤلاء المستثمرين للخسائر الفاضحة في أموالهم وذلك لاتباعهم العديد من الإستراتيجيات الغير مناسبة للاستثمار إعتقادًا منهم أن هذه الإستراتيجيات قد تحقق لهم الأرباح السريعة والكبيرة، وهذا ما يحذر منه الخبراء والمختصين في عالم الإستثمار، وفي مقالنا هذا نهتم بعرض أهم النصائح التي تساعد كافة المستثمرين على النجاح في استثمار الاسهم طويلة الأجل.
أهم نصائح النجاح للاستثمار في الأسهم طويلة الأجل
يتسم سوق البورصة بعدم اليقين، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المبادئ المجربة والنصائح المتبعة التي يمكن أن تقوم بدور بارز في مساعدة المستثمرين على زيادة الفرصة أمامهم لتحقيق المزيد من النجاح في الاستثمار طويل الأجل ومن أهم هذه النصائح ما يلي:-
- إحتفاظ المستثمر بالأسهم المربحة:- حيث يولى بيتر لينش المستثمر الأمريكي الذي له شهرة واسعة في عالم الإستثمار أهمية خاصة لجميع الاستثمارات ذات القيمة المرتفعة التي تقدر بقيمة عشرة أضعاف، وقد يتطلب هذا النوع من الإستثمار الإنضباط الشديد بالإضافة إلى حرص المستثمر على الإحتفاظ بجميع الأسهم المربحة، حتى لو إرتفعت القيمة لهذه الأسهم لأنه من المتوقع أن تزداد قيمتها بشكل أكثر.
- بيع الأسهم الخاسرة:- لا يوجد أي ضمانات تضمن للمستثمر أن ترتفع الأسهم في قيمتها بعد بقائها فترة طويلة في حالة إنخفاض، لذلك ينصح المستثمر بأن يكون واقعيًا بشأن أنه يمكن أن يكون الإستثمار سيئ في الأداء، ومن هنا عليه البدء في بيع الأسهم الخاسرة، ليتجنب بقدر الإمكان التعرض لمزيد من الخسائر في أمواله.
- عدم متابعة تحركات أسعار الأسهم قصيرة الأجل:- ينصح المستثمر بعدم الإنشغال بتحركات الأسهم على المدى القصير والذعر من تقلبات أسعارها، حيث يكون من الأفضل للمستثمر أن يركز على تحركات أسعار الأسهم على المدى الطويل حتى يتمكن من تحقيق الأرباح والعوائد الهائلة عن طريق الإستثمار على مدى سنوات طويلة.
- البعد عن المبالغة في تقدير قيمة السعر إلى العائد:- حيث يهتم كافة المستثمرون بنسبة السعر إلى العائد من الأرباح، وهذا من أكثر الأخطاء التي يقع فيها العديد من المستثمرين إلا وهو التركيز على جانب واحد من الأستثمار، لذلك ينصح المستثمر بالتركيز على كافة العوامل في وقت واحد.
- عدم الأخذ بنصائح الآخرين أو الإعتماد عليها:- لا يمكن أن يعمل المستثمر بنصائح الآخرين أو الإعتماد عليها بشكل كلي، دون أن يعمل بتحليل هذه الأمور مثل القيام بالتعاون مع الشركة التي يرغب في الاستثمار بها، وعلى الرغم من أن معظم نصائح الأشخاص تكون مفيدة بعض الشئ إلا أنه لا بد من التحقق من الأمر والبحث بشكل أعمق لنجاح الإستثمار على المدى الطويل.
- عدم الانسياق وراء إغراءات شراء الأسهم منخفضة السعر:- حيث يعتقد بعض المستثمرين أن الإستثمار في شراء الأسهم منخفضة التكلفة لا تكون ذات مخاطر كبيرة، ولكن لا بد من أن تكون على علم بأن هذه الأسهم تكون ذات خطورة عالية على عكس الأسهم ذات التكلفة المرتفعة، وذلك لأنها ليس منظمة جيدًا بالإضافة إلى التقلبات الكثيرة التي تشهدها الأسهم منخفضة السعر.
- تمتع المستثمر بعقلية منفتحة:- يرغب العديد من المستثمرين في الأسهم طويلة الآجل لإستثمار أموالهم في الشركات الكبيرة التي لها شهرتها في عالم الإستثمار، وذلك لاعتقادهم أن هذه الشركات تحقق لهم الكثير من العوائد المالية الضخمة، وفي الحقيقة عليك عزيزي المستثمر العلم بأن أسهم الشركات الصغيرة تقدم لك أرباح أكبر بكثير من الشركات الكبرى التي تمتلك العديد من رؤوس الأموال.
- تحديد استراتيجية معينة والالتزام بها:- لا بد من أن أختيار المستثمر لطريقة إستثمار تكون مناسبة له بشكل كبير وأن يلتزم بمتابعتها والبعد تمامًا عن التأرجح أو التشتت في الإستراتيجيات المختلفة، فكل ما عليه هو القيام بتحديد إستراتيجية محددة واتباعها بشكل ثابت.
- التركيز على المستقبل وما يحدث به:- على المستثمر أن يتخذ قرارته بشكل مستنير، وذلك بناءًا على أمور لم تحدث في الوقت الحالي ويتوقع حدوثها فيما بعد في المستقبل، أي محاولاتهم للتوقع بما هو قادم في مجال الإستثمار.
- تفكير المستثمر في الضرائب:- على المستثمر إلا يساوره القلق بشأن الضرائب، حيث يمكن أن يسبب له التفكير المفرط في الضرائب التي تفرض عليه أن يتخذ بعض القرارات الغير مناسبة، فالضرائب لا تمتلك أهمية قصوى كما يتوقع المستثمر على الرغم من تأثيرها بشكل مباشر في الإستثمار، لذلك ينصح المستثمر بالتركيز على تحقيق العوائد العالية فقط.