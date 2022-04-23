نصائح النجاح عند الاستثمار في الأسهم طويلة الأجل

يحصل المستثمرين على فرصة هائلة لتحقيق العوائد الضخمة وذلك عن طريق الأستثمار في الأسهم طويلة الأجل، ولكن قد يتعرض الكثير من هؤلاء المستثمرين للخسائر الفاضحة في أموالهم وذلك لاتباعهم العديد من الإستراتيجيات الغير مناسبة للاستثمار إعتقادًا منهم أن هذه الإستراتيجيات قد تحقق لهم الأرباح السريعة والكبيرة، وهذا ما يحذر منه الخبراء والمختصين في عالم الإستثمار، وفي مقالنا هذا نهتم بعرض أهم النصائح التي تساعد كافة المستثمرين على النجاح في استثمار الاسهم طويلة الأجل.

أهم نصائح النجاح للاستثمار في الأسهم طويلة الأجل

يتسم سوق البورصة بعدم اليقين، وعلى الرغم من ذلك فهناك العديد من المبادئ المجربة والنصائح المتبعة التي يمكن أن تقوم بدور بارز في مساعدة المستثمرين على زيادة الفرصة أمامهم لتحقيق المزيد من النجاح في الاستثمار طويل الأجل ومن أهم هذه النصائح ما يلي:-