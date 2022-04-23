بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التأهل لنصف النهائي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، منذ قليل إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب، بعد تخطي عقبة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



وغادرت بعثة الفريق ملعب مركب محمد الخامس عقب مباراة الرجاء مباشرة؛ لتبدأ رحلة العودة إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.



وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهليwe السلام الأسبوع الماضي.



وضمت بعثة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

