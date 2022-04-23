الكشف المجاني لـ 3063 مريضا في قوافل طبية بأسوان (صور)

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم مديرية الشئون الصحية لعدد 2 قافلة طبية للكشف المجانى بقرية غرب أسوان، وأيضًا منطقة السيل الريفى بمركز أسوان وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية

وقد صرح الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأن تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة والتى شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية

وأشار إلى أنه تم إجراء الكشف الطبى على 3063 مواطن ومواطنة مجانًا، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضًا، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

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