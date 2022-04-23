النقد الدولي: الاستثمارات الروسية ستتكبد خسائر كبيرة بسبب العقوبات



أكد صندوق النقد الدولي أن العقوبات المطبقة على روسيا ستؤدي إلى خسائر كبيرة في الاستثمارات والصادرات وستخفض الواردات والاستهلاك الخاص لدى موسكو.

وقال الصندوق في تقرير حول التوقعات المتعلقة بأوروبا عن العام الجاري إن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا قد يهبط بنحو 8.5% في 2022 بفعل تراجع حجم الصادرات والطلب المحلي.

ومع ذلك أكد التقرير أن قيمة صادرات روسيا من الطاقة قد ترتفع 40% إلى 350 مليار دولار في العام الجاري بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها قد تتراجع على المدى المتوسط عند 250 مليار دولار أو أقل من ذلك بسبب اتجاه الاتحاد الأوروبي لخفض واردات الطاقة الروسية.

فيما يتوقع الصندوق تجاوز التضخم في روسيا مستوى 20% في العام الجاري في ظل ارتفاع قيمة الروبل وفرض قيود على الصادرات.

واتجهت دول الغرب لفرض عقوبات على روسيا نتيجة حربها مع أوكرانيا، كما انسحبت مئات الشركات العالمية من موسكو.

وصرحت جيتا جوبيناث النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي بأن الصندوق قد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بصورة أكبر في حال زيادة العقوبات ضد روسيا.