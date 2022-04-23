الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من عامين





ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين اليوم الجمعة مواصلا الحصول على دعم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول يوم الخميس والتي دعمت تقريبا رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية خلال اجتماع السياسة الشهر المقبل.



ووصل مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية لأعلى مستوى له منذ مارس آذار 2020 عندما سجل 101.6. وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات 0.4 في المئة إلى 100.99. وزاد الدولار حتى الآن هذا العام 5.7 في المئة.



وقال باول إن زيادة سعر الفائدة نصف نقطة "ستكون مطروحة" عندما يجتمع البنك المركزي الأمريكي في الثالث والرابع من مايو أيار وذلك حسب "رويترز".



وفي أوروبا، انخفض اليورو 0.4 في المئة إلى 1.0793 دولار بعد أن أرسل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إشارات متضاربة بشأن السياسة.



وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إنه قد يتعين على البنك خفض توقعاته للنمو وذلك بعد يوم واحد من انضمام نائب رئيس المركزي الأوروبي لويس دي جيندوس إلى عدد متزايد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي في الدعوة إلى إنهاء مبكر لبرنامج شراء الأصول إلى جانب رفع سعر الفائدة في يوليو تموز.



وقال ماثيو رايان كبير محللي السوق في إيبيري إن "العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي مستعدون لرفع أسعار الفائدة في يوليو لكن تصريحات لاجارد ما زالت غير ملزمة".



وتراجع الجنيه الاسترليني 1.4 في المئة أمام الدولار إلى 1.2844 دولار أمريكي، بعد هبوطه لأدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2020 عندما سجل 1.2839 دولار.



واستقر الين أمام الدولار عند 129.37 لكنه لا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ أبريل نيسان 2002 والذي وصل إليه يوم الأربعاء عندما سجل 129.43 ين أمام الدولار.

