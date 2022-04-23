حملات مكثفة لرفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة بمراكز الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين تطبيقا للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت الأستاذة هبه عبد التواب مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام أنه تم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال إسبوع (١١٣) إعلان مخالف ودون ترخيص بواقع عدد (١) إعلان بحى أول الزقازيق وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة منيا القمح وعدد (١٦) إعلان بمركز ومدينة الحسينية وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة فاقوس وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية وعدد (١٢) إعلان بمدينة القنايات وعدد (١٤) إعلان بمركز ومدينة كفرصقر وعدد (١٠) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد (١٩) إعلان بمركز ومدينة ديرب نجم وعدد (١٠) بمركز ومدينة مشتول السوق ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ووفقًا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.