في حب الشهيد.. سائق "توك توك" يتصدق بأجره على روح أحمد المنسي (صور)

قال إبراهيم مروان سائق توك توك فى قرية بشبيش التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنة أقام مبادرة للتوصيل مجانا اليوم وأمس، وذلك على روح الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي.

وأكد أنه قرر عمل هذه المبادرة على روح الشهيد المنسي، وأن ما قام به من هذه المبادرة هو جزء صغير لا يذكر من التضحية والفداء التى قدمها الشهيد المنسى.

وأشار إلى أن رجال الجيش والشرطة هم من يقومون بحماية الشعب المصري من الخونة الذين يتربصون بنا، مؤكدا أن تضحيات الشهداء لا تقدر بثمن.

وأكد أنه عمل هذه المبادرة للركوب المجانى للمواطنين بشرط الدعاء للشهيد المنسى ولجميع شهداء الجيش والشرطة.