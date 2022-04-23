في حب الشهيد.. سائق "توك توك" يتصدق بأجره على روح أحمد المنسي (صور)

محافظات
سائق توك توك
سائق توك توك
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قال إبراهيم مروان سائق توك توك فى قرية بشبيش التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إنة أقام مبادرة للتوصيل مجانا اليوم وأمس، وذلك على روح الشهيد العقيد البطل أحمد المنسي.

 

وأكد أنه قرر عمل هذه المبادرة على روح الشهيد المنسي، وأن ما قام به من هذه المبادرة هو جزء صغير لا يذكر من التضحية والفداء التى قدمها الشهيد المنسى.

 

وأشار إلى أن رجال الجيش والشرطة هم من يقومون بحماية الشعب المصري من الخونة الذين يتربصون بنا، مؤكدا أن تضحيات الشهداء لا تقدر بثمن.

 

وأكد أنه عمل هذه المبادرة للركوب المجانى للمواطنين بشرط الدعاء للشهيد المنسى ولجميع شهداء الجيش والشرطة. 

أحالة سائق توك توك للجنايات أحمد المنسي المحلة الكبرى

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