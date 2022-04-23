معلومات عن نزيهة سليم التي يحتفل بها جوجل

نزيهة سليم، اعتاد محرك البحث الشهير جوجل إحياء ذكرى وفاة وميلاد الشخصيات التي أثرت عالمنا في مختلف المجالات الاجتماعية والرياضية والفنية والطبية وغيرها.

وتساءل الكثيرون عن نزيهة سليم التي احتفل بها جوجل اليوم السبت الموافق الـ23 من أبريل 2022، من اجل معرفة تلك الشخصية وما قدمتها لنا.

واحتفل جوجل اليوم السبت، بذكرى مولد الفنانة التشكيلية العراقية نزيهة سليم والتي نشأت وتربت وسط أسرة عاشقة للفن بأنواعه المختلفة.

ونشأت نزيهة سليم في أسرة فنية ما كان له أثر كبير وواضح في تنمية موهبتها الفنية التي تميزت بها عن غيرها منذ ولادتها.

وترصد بوابة الفجر لروادها وقرائها الكرام أبرز المعلومات عن نزيهة سليم في السطور التالية:

ولدت نزيهة سليم في مدينة أسطنبول عام 1927، لوالدين من العراق في أسرة فنية أثرت في نشأتها.

تخرجت نزيهة سليم في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1947، إذ تعتبر أول امرأة عراقية تسافر إلى الخارج من أجل دراسة الفن.

وتخصصت نزيهة سليم في رسم الجداريات، وكانا معلماها هما الفنانان الفرنسيان "فرناند ليجيه" و"سوفربي"، إضافة إلى تخصصها في سوم المسارح ورسم الأطفال.

قدمت الفنانة التشكيلية نزيهة سليم العديد من الأعمال الخالدة التي بقيت في المتاحف لتزينها على مدار فترات طويلة وخاصة في المتحف العراقي في مركز صدام للفنون.

سرقت لوحات نزيهة سليم من المتحف العراقي خلال الزو الأمريكي لبلادها، وتعرض آخر للتلف، وبقيت 6 لوحات فقط، هي "امرأة مستلقية"، "الأهوار"، "بائع البطيخ"، "الحرب"، "بروترية لفتاه" و"الجدة".

تخصصت الفنانة العراقية التشكيلية نزيهة سليم في رسم الجداريات، حيث انعزلت وعاشت بمفردها بعد وفاة أفراد عائلتها لتعيش في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد.

توفيت نزيهة سليم يوم الجمعة 15 فبراير من عام 2008، وتم نعيها من قبل الرئيس العراقي الحاكم في ذلك الوقت جلال طالباني، وسط حالة من الحزن عمت أهل بلدتها، لتطرق عالمنا بعدما قدمت العديد من الأعمال الخالدة التي لن تنسى أبدا رغم مرور سنوات طويلة عليها، ورغم تعرض أعمالها المميزة للسرقة خلال الغزو الأمريكي وتلف البعض