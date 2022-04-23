26 مليار دولار الاستثمار الصيني في الخارج خلال 3 أشهر



ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج إلى 170.95 مليار يوان، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة 6.3 في المائة على أساس سنوي.



وأضافت وزارة التجارة الصينية أنه ومن حيث القيمة بالدولار الأمريكي، ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي في الخارج 8.5 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 26.92 مليار دولار.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، ازداد الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى دول "الحزام والطريق" خلال الربع الأول من العام الجاري، 19 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 5.26 مليار دولار حسبما كشفت الأرقام.



من ناحية أخرى، بلغ حجم الاستثمار في مجال البيع بالجملة والتجزئة 5.45 مليار دولار، بزيادة 36.3 في المائة على أساس سنوي، فيما ازداد الاستثمار في قطاع التصنيع 13.3 في المائة على أساس سنوي.



وفي سياق الشأن الصيني، أعلنت شركة هواوي، أن مجموعة أعمال المستهلكين التابعة لها قد دخلت بشكل رسمي المجال التجاري بطريقة شاملة".

وقال ريتشارد يو المدير التنفيذي لشركة هواوي، إن مجموعة الأعمال التي تطور الأجهزة الذكية، ستغطي مجالي المنتجات الاستهلاكية والمنتجات التجارية في المستقبل، مع التركيز على خدمة المستهلكين على نطاق واسع وكذلك العملاء من الحكومات والشركات.



وقال يو في اجتماع إطلاق منتج جديد عقد على الإنترنت، "في المستقبل، ستجلب "هواوي" تجربة المتجر من المنتجات الاستهلاكية إلى المجال التجاري".



وأوضحت "هواوي" أيضا أنها ستثري أجهزة الكمبيوتر المحمولة التجارية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والأجهزة اللوحية وغيرها من فئات المنتجات، فضلا عن توفير حلول المكاتب التجارية للحكومة وست صناعات رئيسة، بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية والتصنيع والنقل والتمويل والطاقة.



إلى ذلك تسبب تراكم الشحن بسبب الإغلاق المفروض على مدينة شنغهاي المركز التجاري الصيني إلى زيادة الأسعار في ألمانيا، وفقا لما قاله الممثل الاقتصادي الألماني ماكسيمليان بوتيك.



وقال إن الصادرات من ميناء شنغهاي، الأكبر في العالم، تقلصت بشكل حاد منذ أن تم فرض الإغلاق على المدينة في الأسابيع الأخيرة وسط ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.



وأضاف بوتيك، الذي يمثل المصالح التجارية الألمانية في شنغهاي، "ستظهر اختناقات في التسليم في الوقت الراهن ستتأثر بها ألمانيا أيضا".



وأوضح أن عديدا من الشركات لم تتسلم بضائع من الصين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، كما أن طرق التوريد البديلة عبر موانئ أخرى غير كافية للحد من الخسارة.



وأكد أن العجز في الإمدادات من الصين سيظل له تأثير سلبي في التضخم المرتفع بالفعل في ألمانيا، مشيرا إلى أن موجات الصدمة التي أحدثها الإغلاق هنا في الصين لم يتم استيعابها بالكامل بعد"، وقد يستغرق الأمر شهورا لإصلاح الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.



وأوضح أن المشكلة الأكبر ليست في الميناء ذاته، لكن بسبب إجراءات فيروس كورونا الصارمة، فإن الصعوبة تكمن في نقل البضائع بالشاحنات من وإلى الميناء.



ووفقا لبوتيك، فإن الإغلاق يؤثر حاليا في جميع الشركات، بغض النظر عن نوع الصناعة أو حجمها. فقد تأثرت سلاسل التوريد والنقل والخدمات اللوجستية والإنتاج.



وتعد شنغهاي مركز أكبر موجة تفشي لفيروس كورونا في الصين منذ أن بدأ الوباء قبل أكثر من عامين. وتعيش المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة في حالة إغلاق جديدة منذ شهر. وتنتهج القيادة الصينية استراتيجية صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا تشمل حظر التجول وإجراء فحوص جماعية وفرض الحجر الصحي.



وحذرت السلطات الصينية سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليونا أمس، من أن الإغلاق سيستمر حتى يتم القضاء على كوفيد - 19 في حي تلو الآخر، وذلك مع تشديد الإجراءات بعد ثلاثة أسابيع من تدابير الإغلاق الصارمة.

كتب أحد المستخدمين على موقع ويبو الصيني الشبيه بـ "تويتر"، "ليس لدي أي فكرة عما إذا كان سيتم السماح لي بالخروج مرة أخرى في حياتي، فأنا أعاني من الاكتئاب"، وذلك تعليقا على تقرير نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" حول أحدث الإجراءات التي تم الإعلان عنها في شنغهاي في وقت متأخر الخميس.



وفي بصيص من الأمل، قالت حكومة المدينة، عبر حسابها الرسمي على ويشات، إن الإصابات تأخذ "منحنى إيجابيا" وإن الحياة يمكن أن تعود إلى طبيعتها قريبا مع التزم الناس بالقواعد الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.



ومع ذلك، شددت بعض المناطق في شنغهاي القيود المفروضة على الحركة، وحتى في الأحياء التي استوفت معايير السماح للسكان بمغادرة منازلهم، كان المسؤولون يأمرونهم بالبقاء، ما أدى إلى غضب بين السكان الذين تحملوا أسابيع من العزلة.



وقالت الحكومة "هدفنا هو أن تكون الإصابات المحلية صفر في أقرب وقت ممكن"، في إشارة إلى هدف القضاء على انتقال الفيروس خارج مناطق الحجر الصحي.



وعندما بدأت الإصابات في الازدياد في بداية (أبريل)، كان على كل السكان تقريبا في شنغهاي البقاء في بيوتهم. ونتيجة لذلك، فقد السكان مصدر دخلهم وعانت العائلات من الانفصال وواجه المواطنون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية.

