مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-4-2022 في كافة محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم، يحرص المسلمون في كل بقاع الأرض عن مواعيد الصلاة وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث يزيد الحرص على العبادة وتأدية الفروض.

مواقيت الصلاة اليوم

ويتساءل الكثيرون عن مواقيت الصلاة اليوم السبت في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، حيث اداء الفروض الـ5 من الأمور الواجبة على كل المسلمين فالصلاة من أهم أركان الإسلام التي لها فضل كبير.

مواقيت الصلاة اليوم السبت

ويعتبر البحث عن مواقيت الصلاة من الأساسيات التي تهم شريحة كبيرة من المسلمين من أجل معرفة مواعيد الفروض وأدائها في أوقاتها المحددة دون تأخير أو تقديم.

وتستعرض بوابة الفجر العديد من الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها، ومنها مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات مصر اليوم السبت الموافق الـ23 من أبريل الجاري.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت في محافظة القاهرة

أذان الفجر الساعة 3:46 صباحا

أذان الظهر: الساعة 11:52صباحًا.

أذان العصر: الساعة 03:28 مساءً.

أذان المغرب: الساعة 06:26 مساءً.

أذان العشاء: الساعة 07:48 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 أبريل 2022 في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 03:50 صباحًا.

أذان الظهر: الساعة 11:59 صباحًا.

أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

أذان المغرب: الساعة 06:34 مساءً.

أذان العشاء: الساعة 07:58 مساءً.

مواقيت الصلاة في مدينة طنطا

أذان الفجر: الساعة 03:46 صباحًا.

أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

أذان المغرب: الساعة 06:29 مساءً.

أذان العشاء: الساعة 07:52 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 03:54 صباحًا.

أذان الظهر: الساعة 11:54 صباحًا.

أذان العصر: الساعة 03:26 مساءً.

أذان المغرب: الساعة 06:24 مساءً.

أذان العشاء: الساعة 07:44 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- أذان الفجر: الساعة 03:51 صباحًا.

أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحًا.

أذان العصر: الساعة 03:21 مساءً.

أذان المغرب: الساعة 06:19 مساءً.

أذان العشاء: الساعة 07:39 مساءً.