ميناء نويبع: تداول 1947 طن بضائع عامة و133 شاحنة

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تداول1947 طن بضائع عامة، و133 شاحنة منهم 59 شاحنة فارغة، و9 سيارات ملاكي بميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء.

وذكر بيان صادر عن الهيئة اليوم السبت، أن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينة سيناء والسفينة عمان وتم مغادرتهما في نفس اليوم، وتم استقبال 13 شاحنة بحمولة 254 طن بضائع عامة و76 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا و59 شاحنة فارغة و8 سيارات ملاكي. وقد تم تصدير 61 شاحنة بحمولة 1617 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.

 

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