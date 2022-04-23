حملة على محال بيع “الفسيخ” في نبروه بالدقهلية تزامنًا مع “شم النسيم”

شن مركز ومدينة نبروه، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، حملة مكبرة على محال الجزارة، وبيع الأسماك المملحة تزامنا مع قرب الاحتفال بشم النسيم.

قاد الحملة هاني سليمان رئيس مركز ومدينة نبروه،، وبمشاركة الدكتور عماد ميلاد نائب رئيس المدينة، وصلاح محسب مدير الطب البيطرى بنبروه، وأحمد رزق مدير الرقابة التموينية، وسيد عبد العزيز مفتش أول أغذية، وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية، واستهدفت الحملة محلات الجزارة والبقالة ومحلات بيع الفسيخ، تزامنا مع اقتراب احتفالات شم النسيم.

أسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرًا، و9 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و14 محضر عدم إعلان أسعار، و3 ذبح خارج السلخانة، و8 محاضر بيئة ونظافة، ومحضر عدم الالتزام بالوزن بمخبر سياحي، وإعدام 145 كيلو فسيخ فاقد للخواص الطبيعية.

وأكد رئيس المركز، استمرار حملات الرقابة والتفتيش بنطاق المركز ومتابعته اليومية لنتائج اللجان الخماسية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات.