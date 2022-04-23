حالة الطقس غدا الأحد 24-4-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدا الأحد، إذ من المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

أما حالة البحر المتوسط في ظل حالة الطقس المتوقعة، فيكون خفيفا إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 إلى 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون معتدلا ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في مصر على النحو التالي:

القاهرة 31 17

الإسكندرية 25 16

وادي النطرون 30 16

طنطا 30 17

شبين الكوم 31 17

دمنهور 29 16

بلطيم 25 16

مطروح 23 14

السلوم 25 15

سيوة 32 14

بورسعيد 25 16

دمياط 24 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 31 15

الإسماعيلية 32 15

السويس 31 15

العريش 25 15

رفح 25 15

رأس سدر 28 15

نخل 29 11

نويبع 30 20

طابا 30 19

كاترين 27 09

الطور 27 18

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 32 15

بني سويف 32 16

المنيا 32 17

أسيوط 33 16

سوهاج 34 17

قنا 35 19

الأقصر 36 20

أسوان37 21

إدفو 37 21

أبو سمبل 37 21

الوادي الجديد 35 16

شلاتين 32 19

أبو رماد 33 19

حلايب 30 18

رأس حدربة 30 19