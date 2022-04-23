اتبع هذه الخطوات لتوثيق الشقة في الشهر العقاري من المنزل

تعد توثيق عقود شراء وبيع الشقق والعقارات السكنية في الشهر العقاري من أكثر الأشياء التي يحرص عليها المواطنون بشكل دائم ومستمر، ويسعون إلى ذلك دائما حتى يستطيعون حفظ حقوقهم، وتجنب الوقوع في فخ النصابين، وجاءت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، والتي تلزم شركات الكهرباء والمياه والغاو وغيرها من المراف التي يتم توصيلها للمنزل بضرورة إرفاق السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد الخاص بالعقار، الأمر الذي يجعل المواطنين يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري المختلفة حتى يستطيعون توثيق العقار الخاص بهم.

ويبحث العديد من المواطنين عن طرق تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري دون أن يكون هناك حاجة للذهاب لمكتب الشهر العقاري، حتى يستطيعون تجنب الزحام في المكاتب، ما جعل مصلحة الشهر العقاري توفر سيارات متنقلة للمواطنين، يستطيعون طلبها، ويتم توصيلها حتى باب المنزل؛ لإنهاء إجراءات تسجيل الشقق والوحدات السكنية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، خطوات طلب السيارة المتنقلة لـ الشهر العقاري، وخطوات إجراء الخدمة من أمام باب المنزل، والتي جاءت كالتالي:

خطوات طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة

- يقوم الراغبون في طلب سيارة الشهر العقاري المتنقلة، حتى تأتي لهم أمام المنزل ويستطيعون إجراء الخدمة وإنهائها دون الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري بالتواصل على الرقم 01555559875، حتى يستطيعون حجز موعد للسيارة.

- وبعد أن يتم تحديد موعد للمواطن الراغب في تسجيل شقة أو عقار في الشهر العقاري، تأتي السيارة حتى باب المنزل في الموعد الذي تم تحديده.

- ثم يقدم المواطن المستندات المطلوبة لتوثيق الشقة والوحدة السكنية للموظف المختص.

- وفي النهاية يوثق الموظف الوحدة السكنية في الشهر العقاري للمواطني، بعد أن يدفع ثمن الخدمة، والذي يقدر بـ500 جنيه.