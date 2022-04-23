موانئ بورسعيد تسجل تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال عمليات التدوال اليومية، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، ومغادرة 3 سفن أخري، وترسو على الأرصفة 6 سفن، ومن المنتظر دخول 5 سفن جدد اليوم.

بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة حاويات أخري، وترسو على الأرصفة سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة. ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينة بضائع عامة جدد اليوم.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.