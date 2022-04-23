لو هتخرج.. تعرف على حالة الطقس في شم النسيم 2022

تضاعفت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عبر المحرك العالمي جوجل عن حالة الطقس في شم النسيم 2022، بعد إعلان مجلس الوزراء اعتبار يوم عيد شم النسيم الذي يوافق الاثنين 25 أبريل و24 رمضان، إجازة رسمية للقطاع العام والخاص، وهو يوم مناسب للتنزه وأيضا للعزومات العائلية خاصة خلال الشهر الفضيل.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، حالة الطقس في شم النسيم 2022 وفق البيان الصادر اليوم عن الهيئة العامة للأرصاد، في السطور التالية:

حالة الطقس في شم النسيم 2022

وعن حالة الطقس في شم النسيم 2022، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس خلال ساعات الليل، يكون مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية في شم النسيم 2022

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح يوم الاثنين الموافق 25 أبريل، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وطالبت الأرصاد، المواطنين باتخاذ كل الاحتياطات خلال الخروج من المنزل خلال النهار.

درجات الحرارة المتوقعة في شم النسيم 25 أبريل

وجاءت توقعات درجات الحرارة يوم شم النسيم كالتالي:

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.