دياب وشوبير والكومي والعطار ونجوم الكرة في نهائي دوري رابطة ابطال سيتي كلوب 2022

شهدت مباراة نهائي بطولة أبطال أندية سيتي كلوب بين بطل سيتي كلوب بنها وبطل سيتي كلوب كفر الشيخ، حضور العميد محمد مرجان رئيس شركة سيتي كلوب والإعلامي احمد شوبير والدكتور ايهاب الكومي عضو اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد واحمد دياب رئيس رابطة الاندية ونجوم الكرة سيد معوض وعلاء نبيل وأسامة عرابي ومحمد عبد الجليل وتامر عبد الحميد ومحمد وهبة.



وتعتبر هذه البطولة هي الأكبر في مصر حيث شهدت مشاركة اكثر من 74 فريقا.

وتعتبر البطولة أول وأكبر دورة رمضانية تنظمها أندية سيتى كلوب في كرة القدم بمشاركة اكثر من 74 فريقا على مستوى 7 فروع بمحافظات مصر، تم تصفيتها في النهاية لفريقين يتنافسان علي اللقب الأول لبطولة دوري رابطة أبطال أندية سيتى كلوب.

كما نظمت أندية سيتى كلوب دورات رمضانية لأول مرة في لعبات أخري مثل السباحة بمشاركة 271 سباحا، والكاراتيه كاتا وكوميتيه بمشاركة 750 لاعبا ولاعبة، وبطولة البادل تنس وبطولة التنس الأرضي " كور اورانج وكور حمراء وكور صفراء"، وبطولة تنس الطاولة، وبطولة كرة قدم الأكاديميات عدد 4 مراحل سنية، وكرة اليد والسلة والطائرة، وبطولة الجودو واختبار حزام وبطولة السلة 3*3،



كما اقتحمت أندية سيتى كلوب سوق الألعاب الإلكترونية، وأقيمت فى نادي سيتي كلوب شبين الكوم بطولة الألعاب الإلكترونية الأولى فى لعبة الفيفا باسم City Club Cup.



وعلى مستوى الأنشطة الثقافية والاجتماعية لأندية سيتي كلوب، تم تنظيم معارض خدمية للاعضاء بجميع الفروع لمساعدة الاعضاء لشراء السلع بأسعار جيدة وخلق فرص للتجارة والأعضاء وغير الاعضاء داخل النادي، بالإضافة لإقامة خيم رمضانية على اعلي مستوي تقدم خدمات مميزة للاعضاء طوال الشهر الكريم وتنظيم إفطار جماعي للاعضاء لتنمية شعور الانتماءو الارتباط بالنادي وكذلك رحلات ترفيهية متنوعة للاعضاء.

وبشكل عام وبعيدا عن شهر رمضان المعظم، تتواصل الأنشطة الاجتماعية والثقافية لأندية سيتي كلوب من خلال أحياء ذكرى يوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء والاحتفال بعيد الام ويوم اليتيم وغيرها من المناسبات، بجانب تنظيم حملات تطعيم ضد شلل الأطفال وحملات علاجية متنوعة وقوافل طبية متنوعة بالتنسيق مع الهلال الأحمر،. وإقامة معارض الموهوبين للاعضاء ودورات تدريبية للرسم على الزجاج والخشب وغيرها.

وتستهدف أندية سيتى كلوب كل هذه الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، إلى استثمار طاقات الشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تحسين النمط الصحى للمواطنين، وذلك بممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين لها وجعلها أسلوب حياة للقضاء على الأمية الرياضية، كما تعمل الدورات الرمضانية على خلق جو من الحراك والنشاط داخل المجتمع المصري رياضيا واجتماعيا.

