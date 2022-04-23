عاجل.. أسعار الذهب فى مصر قبل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت، قبيل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة، وكان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعات بنحو 10 جنيهات، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1932 دولارًا للأوقية.





وترصد لكم "الفجر" أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 14 نحو 726جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1245جنيها.

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8770 جنيهات





أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تداولات اليوم الأوروبية، ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدراليعلى تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل