عاجل.. أسعار الذهب فى مصر قبل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت، قبيل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة، وكان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعات بنحو 10 جنيهات، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1932 دولارًا للأوقية.


 

وترصد لكم "الفجر" أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 14 نحو 726جنيهًا.

 

أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1245جنيها.

 

سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8770 جنيهات


 

أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تداولات اليوم الأوروبية، ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدراليعلى تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

حقيقة اقتراب الأهلي من خطف صفقة الزمالك

عاجل.. أسعار الذهب فى مصر قبل العطلة الإسبوعية لسوق الصاغة

طلب غير متوقع من بن شرقي للانتقال إلى الأهلي

فيريرا يفاجئ بن شرقي في مباراة المصري

ليس صلاح.. نجم عربي مميز مرشح لارتداء قميص ريال مدريد

صدمة في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي بدوري الأبطال

شوبير يفتح النار على الاتحاد الإفريقي بعد فوز الأهلي على الرجاء

الصفقة اقتربت.. الأهلي يحصل على توقيع مهاجم فيوتشر