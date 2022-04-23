كييف: ثلث الغاز الروسي المصدر إلى أوروبا عبر أوكرانيا معرض للخطر

حذر الرئيس التنفيذي لمجموعة نفتوجاز الأوكرانية العامة السبت من أن ثلث الغاز المصدر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا معرض للخطر بسبب الحرب في البلاد.



تسعى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخفض وارداتها من الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام لمعاقبة روسيا بعد غزوأوكرانيا، رغم اعتماد بعضها بشدة على موسكو في مجال الطاقة.



كما قرر الاتحاد الأوروبي في مطلع نيسان/أبريل وقف مشترياته من الفحم الروسي بحلول آب/أغسطس، لكنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن حظر استيراد الغاز والنفط.



وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة نفتوغاز يوري فيترينكو عبر تويتر "نقدّر أن ثلث الغاز المصدر من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانياسيضيع إذا لم تتوقف قوات الاحتلال (الروسية) عن تعطيل عمل المحطات في الأراضي المحتلة مؤخرا".



منذ بدء الهجوم في 24 شباط/فبراير، سيطرت القوات الروسية على أجزاء من جنوب أوكرانيا، وتواصل هجومها في الشرق حيث تقع منطقة دونباس التي أعلنت مؤخرا أن أولويتها صارت السيطرة عليها.



من جانبها، تطالب كييف دول الاتحاد الأوروبي بوقف واردات النفط والغاز الروسي، لكن بعضها وأولهم ألمانيا يحذر من ركود شديد قد يسببه مثل هذا الحظر.



رغم ذلك، أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أثناء زيارته إلى كييف الخميس أن العقوبات ستطال قريبا صادرات النفط والغازالروسية.



وأعلنت إيطاليا الخميس أيضا أنها ستتوقف "قريبا" عن شراء الغاز الروسي "لأسباب أخلاقية"، وهي من أكبر مستهلكي الغاز في أوروبا.