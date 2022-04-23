احتفالا بشم النسيم 2022.. تعرف على أسعار الفسيخ والرنجة في المحال

يبحث عدد كبير من المواطنين محبي الاحتفال بشم النسيم بالإقبال على شراء الفسيخ والرنجة قبل ساعات من شم النسيم 2022، فبالرغم من أن تلك المناسبة جاءت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلا أن هناك العديد من المواطنين يحرصون على تناولهم كمظهر للاحتفال به، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الفسيخ والرنجة 2022 في الأسواق التجارية.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، من خلال هذا التقرير، أسعار الفسيخ والرنجة 2022 في الأسواق التجارية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفسيخ والرنجة 2022

وتباينت أسعار الفسيخ والرنجة 2022 في الأسواق المصرية والتي جاءت كالتالي:

- سعر كيلو الرنجة: وصل سعر كيلو الرنجة في الأسواق ومحلات الفسخاني إلى قيمة تتراوح بين 60 و80 جنيها.

- سعر كيلو الرنجة المخلي: فيما وصل سعر كيلو الرنجة المخلي إلى قيمة تتراوح بين 70 و90 جنيها.

- سعر كيلو الفسيخ: بالنسبة لسعر كيلو الفسيخ وصل إلى قيمة تتراوح بين 130 و140 جنيها.

- سعر كيلو الرنجة الفسيخ المخلي: كما وصل سعر كيلو الفسيخ المخلي إلى قيمة تتراوح بين 140 و150 جنيها.

نصائح لشراء وتناول الفسيخ والرنجة

نشر جهاز حماية المستهلك للمواطنين عدد من النصائح عبر الموقع الرسمي الخاص به، والتي يجب اتباعها عند شراء وتناول الأسماك المملحة، والتي جاءت كالتالي:

- يجب شراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة، ولا يجب شراءه من الشارع أو الرصيف.

- يجب وضع الأسمال لمملحة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، إذ أن التجميد يقتل البكتريا والكثير من الطفيليات.

- يجب غسل الاسماك المملحة جيدا بالماء.

- يجب مراجعة تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والتأكد من أن المنتج في فترة الصلاحية.

- يجب التخلص من رأس السمكة واحشاءها.

- يجب وضع الأسماك المملحة في الليمون والخل والزيت ليلة كاملة، حتى تقتل البكتريا.