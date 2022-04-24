جيانا فاروق تكشف عن خطوتها القادمة بعد قرار الاعتزال

كشفت البطلة الأولمبية جيانا فاروق، عن خطوتها المقبلة، بعد إعلان اعتزالها لاعبة الكاراتيه خلال الساعات القليلة الماضية.



أكدت جيانا فاروق بطلة مصر الأولمبية في لعبة الكاراتيه أنها تتمنى الانضمام لمجلس إدارة النادي الأهلي القادمة.



وقالت جيانا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " خطوتي القادمة بعد اعتزال اللعبة هي الإدارة وليس التدريب".



وتابعت "كنت أطمح أن انضم لمجلس إدارة الأهلي في الدورة الماضية ولكن لظروف خاصة وسفري الفترة المقبلة وجدت ان هذا سيؤثر على تواجدي".



وأضافت جيانا تصريحاتها "حدث بالفعل كلام مع قائمة محمود الخطيب في الانتخابات الماضية اني انضم ولكنني اعتذرت، اتمنى اني اكون موجودة في الانتخابات القادمة".

