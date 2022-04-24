أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 24-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الأحد، وكان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعات بنحو 10 جنيهات، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1932 دولارًا للأوقية.

 أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 14 نحو 726جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1245جنيها.

سعر الجنيه الذهب  نحو 8770 جنيهات

 

أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% خلال تداولات اليوم الأوروبية، ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدراليعلى تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل

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