دعاء ليلة القدر.. اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير

دعاء ليلة القدر، انقضت أيام كثيرة من شهر رمضان المبارك بروحانياتها وخيراتها ولم يتبق سوى القليل، ما يجعل كل مسلم أمام فرصة ذهبية من أجل اكتناز ما تبقى في العشر الأواخر والليالي المتبقية من هذا الشهر الكريم.

ويبحث الكثيرون عن دعاء ليلة القدر وأفضل الأدعية التي ورد عن النبي "ص" أنه قام بترديدها، إلى جانب العديد من الأدعية التي من المستحب الدعاء بها.

ويعتبر دعاء ليلة القدر من الأدعية المستحبة والتي لها عظيم الفضل والجزاء، حيث أنها ليلة خير من ألف شهر، وتنزل الملائكة بأمر ربها.

ويفضل أن تكثر العبادات والأعمال الصالحة خلال دعاء ليلة القدر والتي دعانا نبينا الكريم أن نلتمسها في الـ10 الأواخر من رمضان، حيث يفضل الدعاء وكثرة العبادات والأعمال الصالحة، وفعل الطاعات.

ويفضل أن يقوم المسلم دعاء ليلة القدر ويتحراها في العشر الأواخر بالتهجد وتلاوة القران واعتكاف وذكر الله والتسبيح إلى جانب بعض الأدعية حيث أن ليلة القدر العظيمة هي ليلة يتضاعف فيها أجر الأعمال والثواب.

دعاء ليلة القدر مكتوب

"اللهم افتح لي في هذه الليلة باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك، ولا تسده عني، وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال".

أبرز أدعية ليلة القدر

- اللهم أنك حليم كريم عفوا تحب العفو فعفوا عنا عائلتي احبائي اصدقائي جميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات.

- اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

- اللهم سخر لي ولأصدقائي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لنا اللهم قلوبنا بين يديك فأرزقنا الثبات والراحة وأجعل لنا في دروب التعب خير.

- اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجِله وآجِله ما علمنا منه وما لم نعلم.

- اللهم ما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لي منه نصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وفتنة، فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

- اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

- اللهم أعني على ما ينجيني مم خوفتني منه وارزقني شوق الصالحين إلى ماشوقتهم إليه.