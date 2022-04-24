أسعار الذهب اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر

أسعار الذهب من الموضوعات المهمة التي تشهد تزايدا بحثيا كبيرا، وخاصة مع حالة الاضطراب التي يشهدها المعدن منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الذهب

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا غير مسبوقا في الأسواق العالمية نتيجة إلى الاضطرابات التي يشهدها العالم.

أسعار الذهب اليوم الأحد

وشهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق الـ24 من أبريل 2022، بعدما واصلت ارتفاعها طوال الأسبوع الماضي بنحو 40 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21

أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر نحو 1085جنيها.

أسعار الذهب عيار 24

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1240جنيها.

أسعار الذهب عيار 18

ووصلت أسعار الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو930 جنيها.

أسعار الذهب عيار 14

وسجلت أسعار الذهب عيار 14 الأقل فئة نحو 723 جنيها.

أسعار الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8680 جنيها، وأوقية الذهب نحو38.6 ألف جنيه، وكيلو الذهب 1.24مليون جنيه.