سفرة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان.. طريقة تحضير الكوسة بشاميل والبفتيك

نقدم لكم في سفرة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك، أشهى وألذ الأكلات، حيث يمكنكم إعداد الكوسة بالبشاميل مع البفتيك والسلطة الخضراء ستنال إعجاب أسرتك إذا اتبعتي الطريقة التالية جيدا.

الكوسة بشاميل

المقادير

1 كيلو كوسة

12 كيلو لحم مفروم

2 حبة بصل مبشور

2 ملعقة كبيرة سمنة

رشة ملح

رشة فلفل أسود

رشة جوزة الطيب

صلصة طماطم



مقادير البشاميل:

1 كيلو لبن

4 ملعقة كبيرة دقيق أبيض

4 ملعقة كبيرة سمن لين



طريقة التحضير

نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على نار متوسطة حتى يسخن،ثم نضيف البصل المبشور مع التقليب حتى يتغير لونه للون الأصفر

نضيف اللحم المفروم للبصل مع التقليب

نضيف الصلصة ونتبل مع رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى ينضج اللحم المفروم نصف سواء

نحضر حبات الكوسة ونقطعها

نضيف الزبد ونتركها على نار متوسطة حتى تسيح ثم نضيف لها شرائح الكوسة ونقلبها في السمن ونضيف لها رشة ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى تتشوح



تحضير البشاميل:

نحضر وعاء نضع فيه السمن والدقيق

نضيف اللبن تدريجيًا للدقيق مع التقليب بسرعة

نحضر صينية تحضير الكوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة، ونقوم بدهنها بالبشاميل ثم نضع نصف كمية الكوسة المشوحة على شكل طبقة ثم نضع اللحم المفروم

ندخل طاجن كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج

البفتيك

المقادير

كيلو لحم شرائح

2 حبة بصل مفروم ناعم

نصف كوب خل أبيض

ربع كوب زيت زيتون

معلقة كبيرة ثوم مهروس

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة بهارات لحم

ملعقة صغيرة بودرة بصل

ملعقة صغيرة بودرة ثوم

زيت للقلي



مقادير التغطية:

2 حبة بيض

رشة فلفل أسود

ربع كوب لبن

1 كوب دقيق أبيض

1 كوب بقسماط مطحون

طريقة التحضير

نحضر شرائح اللحم ونغسلها بالماء الجاري بشكل جيد

نضع كل قطعة بين ورقتي زبدة وندق عليها باستخدام مطرقة اللحوم حتى تصبح كل قطعة مفرودة ورفيعة

نحضر وعاء نضع فيه البصل المفروم والثوم المهروس والخل وعصير الليمون وزيت الزيتون ونقلب

نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات وبودرة الثوم والبصل

نحضر شرائح اللحم، وندعك كل شريحة بالتتبيلة بشكل جيد من جميع الجهات

نتركها في الثلاجة لمدة 6 ساعات

نحضر وعاء نضع فيه البيض ونقوم بخفقه ثم نضيف اللبن والفلفل الأسود

نحضر شرائح اللحم المتبلة، ونغمس كل قطعة في الدقيق حتى تتغطى من جميع الجوانب، ثم في خليط البيض، ثم نغمسها في البقسماط.

نحضر مقلاة ونضع بها الزيت، ونترك المقلاة على نار متوسطة حتى يسخن، ثم نسقط شرائح اللحم حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.