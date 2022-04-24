سمية الخشاب تتصدر "تريند" جوجل بعد وفاة والدتها

تصدرت الفنانة المصرية سمية الخشاب اليوم الأحد الموافق الـ24 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد إعلان خبر وفاة والدتها.

وفاة والدة سمية الخشاب

وأعلنت سمية الخشاب يوم أمس السبت، خبر وفاة والدتها لتلقى سيلا من التعليقات التي تشد من أزرها وتدعو لوالدتها بالرحمة والمغفرة ولها بالصبر والسلوان.

سمية الخشاب تعلن وفاة والدتها

ونشرت سمية الخشاب تغريدة لها على حسابها الرسمي عبر "تويتر" قالت فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية".

سمية الخشاب تطالب جمهورها بالدعاء

ودعت سمية الخشاب في تغريدتها لوالدتها الراحلة بالرحمة والمغفرة سائلة المولى عز وجل بأن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.

تفاصيل جنازة والدة سمية الخشاب

ومن المقرر دفن جثمان والدة سمية الخشاب اليوم الأحد في الإسكندرية مسقط رأسها، ولم يحدد بعد موعد الجنازة ومكان العزاء.

تشييع جثمان سمية الخشاب

وأكد مقربون من النجمة سمية الخشاب حرصها عدم الإفصاح عن موعد ومكان تشييع الجنازة، حيث يقتصر على المقربين فقط من الأسرة والأصدقاء والأهل.

آخر أعمال سمية الخشاب

يُذكر أن النجمة سمية الخشاب قد غابت عن السباق الرمضاني الجاري، بعدما قدمت مسلسل "موسى" في رمضان الماضي، الذي قام ببطولته محمد رمضان.