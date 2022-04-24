تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد × 15 نقطة
يبحث العديد من المواطنين يوميا عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمعرفة درجات الحرارة وحالة الجو خلال فترت اليوم، حيث تشهد البلاد برودة شديدة ليلا وارتفع في درجات الحرارة في فترات النهار، مما يدفعهم لمعرفة حالة الطقس لمتابعة الأرصاد الجوية أولا بأول.
وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في النقاط لتالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموفق 24 من إبريل لعام 2022 ميلاديا، و23 من رمضان لعام 1443 هجريا.
حالة لطقس في النهار
ارتفاع بالحرارة اليوم الأحد 24-4-2022
طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى
طقس حار نهارا على الوجه البحري
طقس حار نهارا على جنوب سيناء
طقس حار نهارا على شمال الصعيد
طقس معتدل على السواحل الشمالية
طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد
حالة الطقس في الليل
طقس مائل للبرودة على شمال البلاد ليلا
طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ليلا
طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد ليلا
طقس لطيف على جنوب سيناء ليلا
طقس لطيف على جنوب الصعيد ليلا
أمطار ورياح بهذه المناطق
نشاط رياح على جنوب سيناء
نشاط رياح على سلاسل جبال البحر الأحمر
فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين
درجات الحرارة المتوقعة اليوم
القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة
الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات
مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة
سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات
قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات
أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة
سانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09