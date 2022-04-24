تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد × 15 نقطة

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بوابة الفجر
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يبحث العديد من المواطنين يوميا عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لمعرفة درجات الحرارة وحالة الجو خلال فترت اليوم، حيث تشهد البلاد برودة شديدة ليلا وارتفع في درجات الحرارة في فترات النهار، مما يدفعهم لمعرفة حالة الطقس لمتابعة الأرصاد الجوية أولا بأول. 

وتستعرض بوبة الفجر الإلكترونية في النقاط لتالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد الموفق 24 من إبريل لعام 2022 ميلاديا، و23 من رمضان لعام 1443 هجريا.

حالة لطقس في النهار

ارتفاع بالحرارة اليوم الأحد 24-4-2022

طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى

طقس حار نهارا على الوجه البحري

طقس حار نهارا على جنوب سيناء 

طقس حار نهارا على شمال الصعيد

طقس معتدل على السواحل الشمالية

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد

 

حالة الطقس في الليل

طقس مائل للبرودة على شمال البلاد ليلا

طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ليلا

طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد ليلا

طقس لطيف على جنوب سيناء ليلا

طقس لطيف على جنوب الصعيد ليلا
 

أمطار ورياح بهذه المناطق

نشاط رياح على جنوب سيناء 

نشاط رياح على سلاسل جبال البحر الأحمر 

فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين 
 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 
القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات

قنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجات

أسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة

سانت كاترين العظمى 27 درجات والصغرى 09 

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