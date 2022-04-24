"ديربي الميرسيسايد".. موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم الأحد، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الذي يشهد منافسة شديدة على القمة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ويستضيف فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح نظيره إيفرتون في تمام الـ5:30 مساء اليوم، على ملعب "آنفيلد"، فى ديربي الميرسيسايد.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية عن نقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون في تمام الـ5:30 في إطار الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حظوظ كلوب في مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ويدخل المدير الفني الألماني يورجن كلوب مباراة ليفربول ضد إيفرتون رافعا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الذي يتصدره مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

ترتيب الريز قبل مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ويحتل فريق ليفربول وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة خلفًا للمتصدر فريق مانشستر سيتي الذي يعتلي الصدارة برصيد 77 نقطة.

مباراة ليفربول ضد إيفرتون وتأثيرها على الدوري

ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز ومواصلة الضغط على أنصار بيب جوارديولا، آملا في تعثر الأخير وانتهاز الفرصة من أجل التتويج باللقب الغالي.

صلاح يتصدر الهدافين قبل مباراة ليفربول ضد إيفرتون

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، قبل مواجهة ليفربول ضد إيفرتون اليوم، حيث يسعى لتعزيز صدارته والفوز بالحذاء الذهبي للمرة الثالثة فى تاريخه، كأول لاعب أفريقي وعربي يفوز بالحذاء الذهبي 3 مرات فى تاريخ الدوري الإنجليزي.