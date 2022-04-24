1،4 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء في شمال سيناء

إستمرارًا للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، وفى إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،

وفى هذا الصدد ففى نطاق قطاع شمال سيناء والذى يضم كل من العريش، المساعيد، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونحل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى (165 الف) مشترك تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى 2022 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 160 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 6 موزعات جهد متوسط

- 310 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 38 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 22 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.

- 1075 عامود هوائى جهد متوسط.

- 130 كم خطوط هوائية جهد متوسط.

- 100 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 3031 عامود جهد منخفض.

- 920كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 630 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 115 صندوق توزيع جهد منخفض.

· هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالى 1،240 مليار جنيه متمثلة فى:

· اعادة تاهيل وانشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الاهالي اليها بعد دحر الارهاب الاسود.

· توصيل التيارالكهربائى لمدينة رفح الجديدة

· توصيل التيار الكهربائى لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد

· توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بارض الجولف بالعريش

· توصيل التيار الكهربائى لمشروع انشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد ومشــــروع استصــــلاح 3000 فـــــدان بقـريــة الأمــــــل بالقنطرة شـــرق.

· توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة.

· توصيل التيارالكهربائى لمطار المليز.

· توصيل التيارالكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي

· توصيل التيارالكهربائى لعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة

· توصيل التيارالكهربائى لمستشفيات (نخل -بئر العبد)

· توصيل التيارالكهربائى للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء

· توصيل التيارلمحطة مياة غرب العريش ومحطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد.

· توصيل التيارالمحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد

· توصيل التيارالكهربائى لعدد 106 منزل بدوى بقرية الجوفة بالجدى بشمـــــال سينــــاء.

· توصيل التيار لمصنع الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء

· انارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء​