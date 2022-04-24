وزير الإسكان يعتمد المخطط الإستراتيجى العام لعدد من المدن والقرى

الاقتصاد
بوابة الفجر
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نشرت الجريدة الرسمية مجموعة قرارات للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث جاء القرار الأول اعتماد المخطط االاستراتيجى العام لمدينة لقوصية التابعة لمحافظة الأقصر.

وجاء القرار الثانى، اعتماد المكخطط الاستراتيجى العام لمدينة القنطرة غرب التابعة لمحافظة االإسماعيلية.

أما كان القرار الثالث عبارة عن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ.

كما اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المخطط الاستراتيجى العام لقرية كفر الشيخ إبراهيم التابع للوحدة المحلية عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية طبقا للاشترطاتا التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاع الوارد بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع.

فيما اعتمد وزير الإسكان، المخطط الاستراتيجى العام لكل من مدينة إدفو ومدينة نصر النوبة التابعتين لمحافظة أسوان.

 

 

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