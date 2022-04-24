سعر اليورو اليوم الأحد 24-4-2022 أمام الجنيه

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفض سعر اليورو خلال التعاملات اليوم الأحد 24-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.94 جنيه للشراء، و20.16 للبيع، مقابل سعره بختام التعاملات الخميس الماضى كان مسجلا 20.04 جنيه للشراء، و20.31 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 20 جنيه للشراء، و20.34 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 20.16 جنيه للشراء، و20.26 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
20.16 جنيه للشراء.

20.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.94 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.98 جنيه للشراء.

20.16 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
20 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.94 جنيه للشراء.
 
20.19 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
20.05 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
20.09 جنيه للشراء.

20.34 جنيه للبيع.


 

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