تعرف على حقيقة ارتباط وائل جسار فنانة إسرائيلية

تصدر المطرب وائل جسار تريند محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد الموافق الـ24 من أبريل 2022، بعدما ظهر في برنامج "حبر سري".

وائل جسار في "حبر سري"

وحل وائل جسار ضيفا على برنامج "حبر سري" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" حيث كشف العديد من التصريحات المهمة التي شغلت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة ارتباط وائل جسار بفنانة إسرائيلية

وعلق وائل جسار علي الأنباء المنتشرة منذ فترة طويلة علي مواقع التواصل الخاصة حول وجود علاقة بينه وبين فنانة إسرائيلية.

وائل جسار يرد على ارتباطه بإسرائيلية

ونفى المطرب وائل جسار ارتباطه بفنانة إسرائيلية قائلا إن هذه المعلومات لا تخرج عن كونها شائعة، لافتا أنها كذبة يريدون بها إيقاعه في الشبوهات علي شخصيته التي يحبها الجميع في العالم العربي.

وائل جسار: شائعة مضحكة

وأوضح وائل جسار أن هذه الشائعة مضحكة جدًا من أمرها بالنسبة لي ولكني لا ألقي لها بالًا، مشيرا إلى أنه سمع تلك الشائعة من قبل ولكن الذين وصلوا له تلك الشائعة قالوا له إنه علي علاقة بفنانة فلسطينية ولكنها تعيش في إسرائيل.

وائل جسار يطالب بإحضار دليل

وكذَب المطرب وائل جسار شائعة قائلًا: "خلي اللي قال الكلام دا يجيب عليا نص دليل أو ربع دليل بس علي صحة كلامه، وإن ليا علاقة بفنانة إسرائيلية".