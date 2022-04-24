تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد، شهدت تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن ميناء شرق بورسعيد، استقبل 3 سفن حاويات، وغادرته 5 سفن، وتوجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 6 سفن، فيما استقبل ميناء غرب بورسعيد، سفينة حاويات وغادرته سفينة، وتوجد على الرصيف سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة، وتوجد على الأرصفة سفينتان.

ولفتت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن وعمليات الشحن على الأرصفة.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل السفينة AQASIA وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 95 مترا وغاطسها 6 أمتار، لشحن 3050 طن صودا ك أو ية من الميناء.