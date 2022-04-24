تداول 315 شاحنة و5.2 ألف طن بضائع عامة بموانيء البحر الأحمر



شهدت موانيء البحر الأحمر تداول 315 شاحنة، و5 آلاف و232 طن بضائع عامة ومتنوعة،و 27 سيارة ملاكي خلال 24 ساعة الماضية، وتسجيل وصول وسفر 628 راكبا.

وذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر في بيان اليوم الأحد أن الصادرات شملت تداول 3 آلاف و845 طن بضائع عامة ومتنوعة، و141 شاحنة وسيارتين، موضحة أن الواردات بلغت تداول 1387 طن بضائع عامة ومتنوعة، و174 شاحنة، و25 سيارة ملاكي.

وأوضحت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (أمل) وعلي متنها 88 شاحنة بحمولة 1282 طن بضائع عامة ومتنوعة، 24 سيارة ملاكي و11 شاحنة فارغة، وغادرته السفينة (بوسيدن اكسبريس) وعليها 77 شاحنة بحمولة 2257 طن بضائع عامة ومتنوعة، وسيارة ملاكي و6 شاحنات فارغة.

وأشارت إلى أن ميناء نوبيع شهد رحلة مكوكية ( ذهاب وعودة ) للسفينتين ( سيناء،عمان)، مؤكدة أنه تم استقبال 12 شاحنة بحمولة 105 أطنان بضائع عامة، 63 شاحنة فارغة، وسيارة ملاكي، كما تم تصدير 5 شاحنات بحمولة 1588 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.