6.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 6.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 1661 مبايعة بقيمة 4.33 مليار درهم منها 225 مبايعة للأراضي بقيمة 1.12 مليار درهم و1436 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.2 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 114 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 200 مبايعة بقيمة 463 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 115 مبايعة بقيمة 354 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.74 مليار درهم منها 63 رهنا لأراض بقيمة 516.84 مليون درهم و338 رهنا لفلل وشقق بقيمة 1.22 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثه بقيمة 407 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 212 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 83 هبة بقيمة 257.41 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 77 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 39 مليون درهم.