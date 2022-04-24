تعرف على موعد إجازة عيد شم النسيم للقطاعين العام والخاص

تنتظر مجموعة كبيرة من المصريين موعد إجازة عيد شم النسيم، إذ يبحثون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث «جوجل» عن ذلك الموعد، استعدادًا للذهاب إلى التنزه في الحدائق العامة وقضاء وقتًا لطيفًا مع أفراد الأسرة والأقارب أو السفر في رحلات اليوم الواحد.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منتصف الأسبوع الماضي، قرارًا رسميًا بخصوص تحديد موعد إجازة عيد شم النسيم، ونص على أن يكون غدًا الاثنين الموافق 25 أبريل، هو إجازة عيد شم النسيم رسميًا دون أي ترحيل له، خاصة فى ظل وجود قرار سابق من الحكومة، بترحيل جميع الإجازت الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

كما تضمن البيان الرسمى الصادر من رئاسة الوزراء، تحديد مواعيد كل إجازات عيد الفطر المبارك والتى ستكون لجميع أجهزة الدولة، وستبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

موعد إجازة عيد شم النسيم

أكد قرار رئيس الوزارء، أن إجازة عيد شم النسيم وعيد الفطر 2022، ستكون مدفوعة الأجر كاملًا لجميع العاملين في أجهزة الدولة المختلفة بالقطاعين العام والخاص، ونفس الوضع بالنسبة للهيئات العامة المختلفة، وأيضًا شركات القطاع الخاص، وشركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية.

ووفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، فإن موعد إجازة عيد شم النسيم سيتوافق أيضًا مع نفس موعد إجازة عيد تحرير سيناء وهي أيضًا إجازة رسمية، لهذا فإنه في نفس اليوم غدًا الاثنين الموافق 25 أبريل، ولن تُرحل هذه الإجازة إلى يوم الخميس كالعادة.

كما أكد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار الفترة من يوم السبت المقبل الموافق 30 أبريل 2022، وحتى يوم الخميس 5 مايو 2022، إجازة رسمية لجميع الوزارت والجامعات والهيئات والمدارس، وهى إجازة رسمية مدفوعة الأجر كاملًا.