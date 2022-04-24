ياسمين سيف تعلن عن انطلاقة قوية لبرنامج "صباح الورد" بعد العيد

أعلنت الإعلامية ياسمين سيف، مقدمة برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "TeN"، أن البرنامج سيعود بعد رمضان بشكل مختلف، وبمجموعة مميزة من الضيوف.

وأكدت "سيف"، أن الخطة الجديدة للبرنامج تعتمد على وجود مساحة على الشاشة لكل المميزين، منوهة: "أي نموذج شاطر في أي مجال ويتمنى يصل صوته ويطل على الناس يبعتلنا على صفحتنا وإن شاء الله هيكون معانا بعد العيد".

وأضافت: "حاولت خلال شهر رمضان أن أطل على الجمهور، من خلال صفحتي الخاصة وأقدم العديد من الفقرات مع بعض المتميزين، وتقديم محتوى يناسب شهر رمضان المبارك".