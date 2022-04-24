المركزي الأوروبي حريص على إنهاء برنامج شراء الأصول ورفع الفائدة في أقرب وقت ممكن

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أفادت مصادر لرويترز أن صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي حريصون على إنهاء برنامج شراء الأصول ورفع الفائدة في أقرب وقت ممكن.

وشددت المصادر للوكالة أن مسؤولي المركزي الأوروبي يطمحون لرفع الفائدة في يوليو/تموز أو في موعد لا يتجاوز سبتمبر/أيلول.

وأوضحت المصادر أن العقبة الكبيرة تتمثل في أن التوقعات طويلة الأجل للتضخم تشير إلى تراجعه أدنى مستهدف البنك المركزي عند 2%، لكن التقديرات الجديدة التي تمت مشاركتها مع صناع السياسة النقدية في اجتماعهم الذي انعقد في الرابع عشر من أبريل/نيسان أظهرت أن التضخم في 2024 أعلى من المستهدف.

وصرحت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي يوم الجمعة بأن البنك سوف ينهي برنامج شراء الأصول في الربع الثالث وأن عملية رفع الفائدة في 2022 هي مسألة محتملة.

وأبقى المركزي الأوروبي على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستويات 0% خلال اجتماع شهر أبريل/نيسان الجاري بما يتماشى مع التوقعات.

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