مفتي الجمهورية يكشف حكم الحج بالتقسيط (فيديو)

توك شو
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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كشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، حكم الحج بالتقسيط، قائلًا: "من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة.


وتابع "علام"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "مكارم الأخلاق"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد،  أن المسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملًا لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 
وأضاف حول حكم تقديم العمرة أو الحج كجائزة في مسابقة أو منحة أو مكافأة من العمل أو دعوة من أحد الأشخاص أنه لا بأس بذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووَفق القوانين السارية. 


واختتم المفتي حديثه ببيان معنى تحرِّي ليلة القدر؛ فقال: هو الاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله بكافة أنواع القربات والطاعات ويفضل في العشر الأواخر من رمضان.


 

الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحج الحج بالتقسيط عيد

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