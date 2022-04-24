النفط يتراجع خلال الأسبوع بـ 5% بسبب المخاوف بشأن النمو

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط الجمعة 22 ابريل نيسان، وسجلت خسارة أسبوعية بنحو 5%، متأثرةً بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين التي أثرت سلبًا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفض خام برنت 1.68 دولار أو 1.6% عند التسوية إلى 106.65 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 1.7% إلى 102.07 دولار للبرميل عند التسوية.

هذا وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، بينما قال رئيس الفدرالي الأميركي، جيروم باول إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خيارًا مطروحًا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو أيار.

يذكر أن سعر برنت قد وصل إلى 139 دولارًا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو 5% لكل منهما.

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