حسام موافي: الكورتيزون سمعته سيئة لكنه سحر ينقذ حياة ناس

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الجهاز المناعي يحمي الجسم من الأمراض؛ حيث يواجه الميكروبات عن طريق الصديد الذي يحاصر الميكروب، لافتًا إلى أن الجهاز المناعي عبارة عن جيش صنعه الله لحماية الجسم.

وأضاف "موافي"، خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن كل من زرع الكلي يأخذ أدوية تُثبط الجهاز المناعي لأنها تكون شيء جديد على الجسم؛ وبالتالي تقوم المناعة بمحاربته «وأحيانًا الجهاز المناعي يتجنن ويضرب الكلى لاعتقاده أنها غريبة».

وأوضح أن الجهاز المناعي يضرب الأوعية الدموية مما يعطل سير الدم في الجسم «وده بيكون غالبًا التهاب أوعية دموية؛ والجسم من غير دم زي الخشبة»، مشيرًا إلى أن التهاب الأوعية الدموية يصل إلى 6 أو 7 أنواع.

ولفت إلى أن هذه الحالة قد تُعالج بالكورتيزون وأدوية تانية «الكورتيزون سمعته سيئة؛ لكنه سحر ينقذ حياة ناس»، موضحًا أن هذا الدواء أحسن دواء تم اكتشافه حتى الان لتثبيط الجهاز المناعي «والكورتيزون مش بالسوء اللي انتوا فاكرينه».