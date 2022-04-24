حسام موافي: بُعد مريض الضغط عن الملح يُمثل ثُلث علاجه (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، سبب معاناة مريضة ضغط عالي منذ نحو 10 سنوات، من ارتفاع وانخفاض الضغط بشكل كبير؛ فيما اتضح أن القلب به ضعف قليل في العضلة، والكوليسترول مضبوط.

وأضاف "موافي"، خلال برنامج "رب زدني علما"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء الأحد، أن رقم قياس عضلة القلب (إيكو 70) مضبوط جدًا، لافتًا إلى أن الطبيعي 65%؛ والـ 5% لا تُمثل زيادة مخيفة.

وتابع أنه يمكن علاج الضغط غير المضبوط من خلال «ملح – انفعال – روشتة»، مؤكدًا أن الروشتة تعالج الشخص المصاب بثلث القوة العلاجية فقط «ممنوع الملح؛ لأنه العدو الأول لمريض الضغط»، مشيرًا إلى أن الجبن والمعلبات أيضًا والمياه الغازية والأكل الخارجي تحوي الملح.

وأوضح أنه يمكن الاستعاضة عن الملح بالليمون، والبصل، والثوم، والفلفل الحار، وكذلك الخل، لافتًا إلى أنه مع مرور الوقت يمكن للإنسان التعود على الطعام دون الملح «وبُعد مريض الضغط عن الملح يُمثل ثُلث علاجه من هذا المرض».