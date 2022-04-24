بنك "ستاندرد تشارترد" يتخارج من 7 أسواق إفريقية

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني تخارجه من 7 أسواق إفريقية، لافتا إلى تركيزه على أسواق أخرى ذات اقتصاديات قوية تمتلك إمكانات هائلة للنمو.

وأوضح البنك ـــ في بيان صحفي، اليوم الأحد أن الخروج من الأسواق سيسمح بالتركيز على الأسواق الأكثر ربحية، والبحث على أهم فرص النمو مع تبسيط الأعمال أيضًا، وفق تصريحات بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، الذي أكد أن البنك سيظل يعمل بنشاط لدى 11 سوقًا إفريقيًا ذات اقتصادات قوية منها مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وذكر بنك ستاندرد تشارترد، ومقره لندن، إنه سيتخارج من أسواق الكاميرون وجامبيا وسيراليون وزيمبابوي وأنجولا، كما ستبيع قطاعاتها المصرفية الاستهلاكية والخاصة والتجارية في كوت ديفوار وتنزانيا.

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

برشلونة يسقط على ملعبه أمام رايو فاليكانو بهدف نظيف في الليجا

ليفربول يجهز هذا الثنائي لتعويض صلاح في حال رحيله

الأهلي ضد سطيف.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الزمالك على أعتاب خطف صفقة قوية من أنياب الأهلي

بعد الإفراج عن 41 شخصا.. "العفو الرئاسي" تزف بشرى سارة للمصريين

ظاهرة الدوري المصري.. الأهلي يحدد أولى صفقاته الصيفية

جوارديولا: مانشستر سيتي في ورطة قبل موقعة ريال مدريد

الأهلي يخطط لضم صفقة دفاعية جديدة