بنك "ستاندرد تشارترد" يتخارج من 7 أسواق إفريقية



أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني تخارجه من 7 أسواق إفريقية، لافتا إلى تركيزه على أسواق أخرى ذات اقتصاديات قوية تمتلك إمكانات هائلة للنمو.

وأوضح البنك ـــ في بيان صحفي، اليوم الأحد أن الخروج من الأسواق سيسمح بالتركيز على الأسواق الأكثر ربحية، والبحث على أهم فرص النمو مع تبسيط الأعمال أيضًا، وفق تصريحات بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاندرد تشارترد، الذي أكد أن البنك سيظل يعمل بنشاط لدى 11 سوقًا إفريقيًا ذات اقتصادات قوية منها مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وذكر بنك ستاندرد تشارترد، ومقره لندن، إنه سيتخارج من أسواق الكاميرون وجامبيا وسيراليون وزيمبابوي وأنجولا، كما ستبيع قطاعاتها المصرفية الاستهلاكية والخاصة والتجارية في كوت ديفوار وتنزانيا.