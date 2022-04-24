تعرف على أفضل أماكن للخروج في عيد الفطر 2022

يمارس المواطنين عادة طقوسا ومظاهر من الاحتفالات بالمنزل بالتجمع مع الأهل أم السفر أو الخروج مع الأصدقاء والأحباب، حيث أن يبحث العديد من الأشخاص خلال الساعات الماضية عن أفضل أماكن للخروج في عيد الفطر 2022 الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، أفضل أماكن للخروج في عيد الفطر 2022، وهي على النحو التالي:-

أماكن للخروج في عيد الفطر 2022

يمكن اختيار المولات المختلفة في مصر، والتي يوجد بها العديد من المحال والمطاعم، بالإضافة إلى مناطق لألعاب الأطفال بجانب وجود التزحلق على الجليد مثل جنينة مول ومول مصر، لذا تكون خيارا مناسبا لقضاء وقت مميز مع الأسرة والأصدقاء.

السينمات

وبالنسبة لمحبي الأفلام، يمكنك الذهاب إلى السينمات المختلفة بأسعار قليلة، وتبدأ التذكرة من 60 جنيها، ويمكن مشاهدة الأفلام المختلفة في موسم عيد الفطر 2022.

باخرة في النيل

ويمكن لمحبي نهر النيل والمياه، استقلال باخرة فاخرة أو بفلوكة شعبية بأسعار منخفضة والتي تمكنك من الحصول على فسحة مدتها ساعة.

كورنيش النيل

ويمكن اختيار ممشى أهل مصر بعد تطويره للتمشية وقضاء وقت مميز على طرقاته.

شارع المعز بمنطقة الحسين

محبي التراث والعصر القديم، يكون شارع المعز منطقة مناسبة لهم للذهاب إليها، إذ يوجد بها العديد من المقاهي تتنوع ما بين الشعبي والفاخر، بجانب البيوت الثقافية وبيت السناري وبيت السحيمي، وكالة الغوري، قبة الغوري، بيت زينب خاتون.

جزيرة المعادي

جزيرة المعادي عبارة عن جزر صغيرة يصل بينها جسور صغيرة، وبها بحيرات صناعية ويوجد بها مركب للتجول حول الجزيرة، كما توجد سيارات، ومطاعم وكافيهات، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال.

الحدائق المختلفة

كما تلجأ الأسر المختلفة إلى الذهاب للحدائق العامة المنتشرة في كافة أرجاء مصر، حيث يقضون فيها أوقات مميزة وسط الزروع والخضرة وبأسعار رمزية تناسب محدودي الدخل حيث تبدأ أسعار تذاكر الحدائق من 10 جنيهات.