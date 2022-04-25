أسعار الذهب اليوم الإثنين 25-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم  وكان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعات بنحو 10 جنيهات، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1932 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 14 نحو 726جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1245جنيها.

سعر الجنيه الذهب  نحو 8770 جنيهات

 

أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1%  ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل مانشستر سيتي عن ضم دينامو الدوري الأنجليزي

موسيماني يطلب ضم 3 صفقات نارية للأهلي في الصيف

عاجل.. الزمالك ينهي الاتفاق مع صفقة نارية

عاجل.. الأهلي يرد على تصريحات مسؤول المريخ السوداني بشأن واقعة التفويت

تعرف على حقيقة تعدي سيدة على فتاة بسبب عدم ارتدائها الحجاب بالقاهرة

طائرة الزمالك تتوج بكأس مصر على حساب الأهلي

الزمالك يوجه صدمة قوية إلى نجم الفريق

موعد مباراة ميلان المُقبلة في الجولة الخامسة والثلاثين بالدوري