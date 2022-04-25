أسعار الذهب اليوم الإثنين 25-4-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم وكان المعدن الأصفر قد شهد ارتفاعات بنحو 10 جنيهات، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1932 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

أسعار الذهب عيار 14 نحو 726جنيهًا.

أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 نحو 1245جنيها.

سعر الجنيه الذهب نحو 8770 جنيهات

أسعار الذهب عالميا

تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% ويأتي التراجع على خلفية عزم الاحتياطي الفيدرالي على تشديد السياسة النقدية بقوة، واحتمالية قوية لرفع الفائدة بـ 50 نقطة أساس خلال اجتماع 4 مايو المقبل