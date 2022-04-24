تبدأ من 35 جنيها.. تعرف على أسعار الكحك والبسكويت 2022 في المحال

ترتفع عمليات البحث حول أسعار الكحك والبسكويت 2022 في منافذ بيع التموين، وفي المحلات التجارية الكبرى التي تتنافس كل عام على وضع لمستها الخاصة، وذلك تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2022 أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الكحك والبسكويت 2022، وهي على النحو التالي:-

أسعار الكحك والبسكويت 2022

نقدم أسعار الكحك والبسكويت 2022 في منافذ بيع التابعة لوزارة التموين، بالإضافة إلى عدد من المحلات الكبرى في السطور التالية:

كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

وكانت وزارة التموين قد بدأت في طرح كميات من كحك العيد بكافة أنواعه في منافذها الأسبوع الماضي، وتشمل الأسعار التالي:

علبة كعك مشكل عادي 1 كجم بسعر 70 جنيهًا.

علبة كعك مشكل عادي 2 كجم بسعر 160 جنيهًا.

علبة كعك مشكل مكسرات 2 كجم بسعر 200 جنيه.

كيلو البسكويت نشادر بسعر 70 جنيهًا.

كيلو كعك سادة 75 جنيهًا.

كعك بالملبن 70 جنيهًا للكيلو.

كعك بالمكسرات 110 جنيهات للكيلو.

بيتي فور عادي 75 جنيهًا.

بيتي فور لوكس 100 جنيه.

غريبة سادة بسعر 105 جنيهات.

غريبة باللوز 105 جنيهات.

أسعار كحك العيد من لابوار

وجاءت أسعار حلويات العيد من لابوار، كالآتي:

كحك سادة 185 جنيها.

كحك عجوة 185 جنيها.

كعك عجمية 220 جنيها.

كحك جوز وملبن 225 جنيها.

كحك فستق 350 جنيها.

كحك جوز أو عين جمل 285 جنيها.

كحك سادة ميني 220 جنيها.

كحك بالقرفة وعين الجمل مينى 275 جنيها.

علبة بسكويت شاي سادة الحجم الصغير 90 جنيها الكبير 175 جنيها.

علبة بسكويت شاي مشكلة الحجم الصغير 90 جنيها الكبير 175 جنيها.

بيتي فور العيد أبيض 240 جنيها.

بيتي فور العيد شوكولاتة 240 جنيها.

غريبة 240 جنيها.

أسعار كحك العيد من حلواني العبد

وجاءت أسعار الكعك والبسكويت في حلواني العبد، كالتالي:

كيلو كحك سادة 135 جنيها.

كحك ملبن 135 جنيها.

كحك عجمية 135 جنيها.

كحك عين جمل بسعر 180 جنيها.

كحك فستق بسعر 200 جنيه.

بسكويت مشكل وزن 500 جرام 65 جنيها.

بسكويت جوز الهند وزن 500 جرام بسعر 60 جنيها.

بسكويت سادة وزن 500 جرام فقط 60 جنيها.

بسكويت برتقال وزن 500 جرام بسعر 60 جنيها.

أسعار كحك العيد في حلواني كلاسيك

وجاءت أسعار الكحك في حلواني كلاسيك للعبوة التي تحتوى على 40 قطعة كالآتي:

كحك ملبن 180 جنيها.

كحك عجوة 180 جنيها.

كحك فستق 380 جنيها.

كحك عين جمل 290 جنيها.

كحك مكسرات 290 جنيها.

كحك عجمية سادة 200 جنيه.

كحك سادة 200 جنيه.

علبة بسكويت مستكة «80 قطعة» 210 جنيهات.

بسكويت مشكل «80 قطعة» بسعر 210 جنيهات.

أسعار كحك العيد من مونجيني

وتنوعت حلويات الهيد من محلات مونجيني:

علبة كحك عجمية 45 جنيها.

كحك فستق 55 جنيها.

كحك بندق 50 جنيها.

كحك عين جمل 45 جنيها.

علبة كحك ملبن 40 جنيها.

كحك عجوة 40 جنيها.

غريبة سادة 35 جنيها.

غريبة مكسرات 40 جنيها.

بسكويت نشادر أو شوكولاتة أو برتقال وزن 500 جرام فقط 87.5 جنيه.

كعك سادة 80 جنيه وزن 500 جرام.

بيتي فور أبيض وزن 500 جرام 100 جنيه.

بيتي فور شكولاتة علبة وزن 500 جرام 100 جنيه.

بيتي فور مشكل علبة وزن 500 جرام 95 جنيها.